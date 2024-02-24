Небензя назвал условие сохранения Украины

"Хочу подчеркнуть - сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, в которой не героизируются нацистские преступники и от которой не исходит угроза России", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.