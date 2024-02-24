Матвиенко перечислила сильные стороны России в СВО

Победа России в специальной военной операции неизбежна, потому что у нее, в отличие от оппонентов, есть все необходимое для этого - от четко работающей экономики и эффективной армии до прочной консолидации общества. Об этом говорится в публикации в блоге председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на официальном сайте верхней палаты парламента по случаю двухлетия с начала специальной военной операции.

"В военном противоборстве с украинскими неонацистами мы должны рассчитывать в первую очередь на себя. Все необходимое для победы у нас есть: четко работающая экономика, умело и храбро сражающаяся армия, прочная консолидация общества, патриотический настрой народа. Такого сочетания факторов у наших противников нет. И потому наша победа неизбежна", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что продемонстрированный во время СВО огромный интеллектуальный, технологический, производственный и кадровый потенциал позволяют сделать вывод, что государство и общество стали за эти два года еще сильнее, и укрепиться в уверенности в победе страны на поле боя.

"Считаю, мы совершили подлинный прорыв в управлении экономикой, адаптировав ее к новым реалиям. Красноречивое тому свидетельство - позитивная динамика роста народного хозяйства. Рост ВВП России в минувшем году составил 3,6%, что вдвое выше показателя в развитых странах. Успешно продвигаемся к достижению технологического суверенитета, лидерства в областях, определяющих облик современной промышленности. И все это - в прочной связке с надежным обеспечением оборонных потребностей страны", - уверена Матвиенко.

По ее мнению, это означает, что Россия вышла на оптимальное сочетание государственного регулирования с рыночными механизмами, с инициативой бизнеса, граждан.

"Главное сейчас, на мой взгляд, - совершенствование выстроенной системы. Совершенствование аккуратное, взвешенное, в соответствии с известным принципом "не навреди", - полагает глава Совфеда.

Она также убеждена в том, что сплоченность российского общества в большой степени способствует тому, что Россия теснит ВСУ и успешно противостоит политическому, пропагандистскому давлению, преодолению экономических санкций.

"У нашей сплоченности - прочный исторический и духовно-нравственный фундамент. Обязанность государства, общества - и далее крепить его. Для этого необходимо совершенствовать воспитание молодых поколений. И, конечно, решительно пресекать любые попытки расшатать идейные и политические устои единства страны, многонационального народа России. Благодушие в этой сфере чревато негативными последствиями всегда, и тем более в контексте развязанной против нас информационной войны", - заявила Матвиенко.

О переговорах и претензиях Запада

Политик также назвала огромным, критически важным успехом то, что контрнаступление ВСУ провалилось, а стратегическая инициатива на полях сражений принадлежит Вооруженным силам России. Также она подчеркнула, что РФ не отказывается от мирного урегулирования конфликта и открыта для него, но с условием, что его результатом станет надежное обеспечение безопасности страны и ее граждан.

"Гарантией этого является достижение всех целей специальной военной операции. Однако на фоне категорического отказа Киева от диалога с Россией, его активной военной и политической поддержки Западом, стремления последнего втянуть Украину в НАТО рассчитывать сейчас на поворот Киева, его хозяев в сторону переговоров не приходится", - считает председатель верхней палаты парламента.

Она также обратила внимание на то, что СВО четко высветила претензии Запада во главе с США на глобальное доминирование и тем самым "ускорила формирование многополярной системы международных отношений".