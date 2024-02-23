В России отреагировали на введение новых санкций США и ЕС

«Наша страна, когда был Советский Союз, была достаточно изолирована, и мы же с этим справлялись, мы от этого не умерли, мы, наоборот, запускали ракеты в космос и выполняли планы. Для нас это не ново. Нас пытаются оттолкнуть назад, но многие отрасли, наоборот, сильно повело вперед. Даже сельское хозяйство — я знаю, что ряд фермеров и сельскохозяйственных предприятий говорят: "Можно, мы надолго в этих санкциях останемся, а лучше — навсегда? Мы всех накормим-напоим, наоборот, развиваться только будем". Честно говоря, может, отдельных людей это пугает, у кого был завязан бизнес или жизнь за рубежом, а на тех, кто никогда с этим не был связан, а это большинство россиян, давайте будем честными, эта ситуация никак не отразится. Хотелось бы, чтобы мы быстрее чуть адаптировались, но я думаю, что мы потихонечку к 13-му пакету научились это делать», — считает депутат.