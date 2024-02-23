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В России отреагировали на введение новых санкций США и ЕС

Россия научилась адаптироваться к западным санкциям, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на введение новых пакетов ограничительных мер США и Европейского союза (ЕС) против Москвы.

В России отреагировали на введение новых санкций США и ЕС
© Lenta.ru

Одни санкции вводит, мы быстро под них адаптируемся. Это как с компьютерной программой: появляется проблема — быстро находят, как ее решить. Мы уже научились это решать

Светлана Журова депутат Госдумы

«Наша страна, когда был Советский Союз, была достаточно изолирована, и мы же с этим справлялись, мы от этого не умерли, мы, наоборот, запускали ракеты в космос и выполняли планы. Для нас это не ново. Нас пытаются оттолкнуть назад, но многие отрасли, наоборот, сильно повело вперед. Даже сельское хозяйство — я знаю, что ряд фермеров и сельскохозяйственных предприятий говорят: "Можно, мы надолго в этих санкциях останемся, а лучше — навсегда? Мы всех накормим-напоим, наоборот, развиваться только будем". Честно говоря, может, отдельных людей это пугает, у кого был завязан бизнес или жизнь за рубежом, а на тех, кто никогда с этим не был связан, а это большинство россиян, давайте будем честными, эта ситуация никак не отразится. Хотелось бы, чтобы мы быстрее чуть адаптировались, но я думаю, что мы потихонечку к 13-му пакету научились это делать», — считает депутат.

23 февраля Евросоюз опубликовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц. В общей сложности под ограничения европейских стран попали более 2000 человек в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Также меры затронули ряд зарубежных предприятий, которые помогали российскому военно-промышленному комплексу обходить наложенные ограничения.

О новых санкциях объявил и президент США Джо Байден. По его словам, Вашингтон вводит более 500 ограничений против Москвы. Как и в случае с Европейским союзом меры также коснутся иностранных организаций, которые помогают Москве — таких предприятий насчитывается около сотни. В этом же обращении Байден заявил, что США в рамках новых мер против России будут добиваться снижения доходов Москвы от энергоресурсов.

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