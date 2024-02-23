Москва ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана по поводу слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия страны в ОДКБ. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от республики официального заявления.

В МИД пояснили, что Москва исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ — со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами.

Вместе с тем, уточнили в ведомстве, динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны.

В МИД заметили, что имеющиеся озабоченности следует обсуждать и устранять в «спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве».