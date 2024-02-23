В МИД РФ отреагировали на санкции ЕС

Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - заявили в дипведомстве.
Как отметили в ведомстве, РФ считает незаконными санкции ЕС, они подрывают международно-правовые прерогативы СБ ООН.
РФ в ответ на санкции ЕС запрещает въезд в страну гражданам сообщества, ответственным за оказание военной помощи Киеву. В российский ответный "стоп-лист" включены представители СЕ, члены заксобраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, добавили в министерстве.