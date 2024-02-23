Более 80% россиян положительно оценили работу Путина

Более 80% российских граждан считают, что президент страны Владимир Путин скорее хорошо справляется со своей работой. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании, которое проводилось в период с 16 по 18 февраля, приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних жителей РФ. В выборку попали люди из 104 населенных пунктов, расположенных в 53 субъектах страны. При этом статистическая погрешность составила не более 3,6%.

Сотрудники фонда провели интервью по месту жительства респондентов, попросив их оценить работу главы государства. В результате 82% участников исследования отметили, что скорее хорошо относятся к деятельности Путина.

Кроме того, 80% опрошенных заявили о доверии президенту. В то же время 11% респондентов признались, что скорее не доверяют российскому лидеру.