Песков: Москва обратится к Еревану за пояснениями о приостановке участия в ОДКБ

В Кремле сообщили, что Ереван не предпринимал никаких официальных действий по приостановке участия в ОДКБ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда". Он отметил, что Москва собирается получить разъяснения от Армении.

"Здесь очень важно понять детали, и поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все", - сказал он. "Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - добавил Песков.