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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок из алых роз к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Путин поприветствовал их рукопожатиями.

Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.

Отметим, что ранее Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества. Он подчеркнул, что это один из самых почитаемых в России праздников, который отмечается с пониманием великой значимости ратного труда. И сегодня, по его словам, высокая боеготовность армии и флота - это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития.

Глава государства также сказал, что сейчас на переднем крае участники спецоперации. Президент назвал их подлинными народными героями и пообещал сделать все, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи.

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