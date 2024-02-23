Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок из алых роз к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вместе с главой государства в церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Путин поприветствовал их рукопожатиями.
Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.
Отметим, что ранее Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества. Он подчеркнул, что это один из самых почитаемых в России праздников, который отмечается с пониманием великой значимости ратного труда. И сегодня, по его словам, высокая боеготовность армии и флота - это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития.
Глава государства также сказал, что сейчас на переднем крае участники спецоперации. Президент назвал их подлинными народными героями и пообещал сделать все, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи.