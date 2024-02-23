Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Отметим, что ранее Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества. Он подчеркнул, что это один из самых почитаемых в России праздников, который отмечается с пониманием великой значимости ратного труда. И сегодня, по его словам, высокая боеготовность армии и флота - это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития.