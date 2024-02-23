Полянский: Запад готовит к годовщине начала СВО «проукраинский шабаш»

Страны Запада готовят в ООН «проукраинский шабаш» во вторую годовщину начала спецоперации России на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что западный лагерь 23 февраля устраивает в ООН проукраинский шабаш. По словам Полянского, в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира организации, «как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», отметил дипломат в Telegram.

Полянский добавил, что это будут «бесполезные междусобойчики», где страны Запада будут «упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим».

Российская делегация в свою очередь готова к этим мероприятиям, настроение у нее «боевое», заключил дипломат.