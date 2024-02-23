Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о фудшеринге

Депутат Метелев: Пакет законопроектов о фудшеринге будет внесен в Госдуме
В марте в Госдуму планируется внести пакет законопроектов о введении в России механизмов фудшеринга – бесплатной раздаче нераспроданных продуктов питания нуждающимся, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Нормы закона будут распространяться на продукты с истекающим сроком годности, за их нарушения будет введена административная ответственность, передает ТАСС.
По словам Метелева, 20 марта ожидается заключения правительства, сразу после этого пакет проектов будет внесен в Госдуму. Депутата выразил надежду, что это произойдет в марте.
Напомним, в июне прошлого года депутаты ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей в отношении продуктов с истекающим сроком годности. Такие продукты предлагается отдавать населению безвозмездно.