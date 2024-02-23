Захарова прокомментировала решение Литвы закрыть погранпункты для россиян
Выполнения правовых, политических обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград будет добиваться Россия от Литвы и ЕС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Власти Литвы намереваются с 1 марта закрыть на границе с Белоруссией пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас», а также запретить высадку и посадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай». Поезда РЖД при этом на протяжении нескольких лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории другой страны.
Захарова прокомментировала это решение и заявила, что оно никак не отразится на гражданах РФ, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, так как высадка и посадка в таком случае проходят только в конечных пунктах следования.
В то же время она указала, что подобный ход со стороны властей Литвы это «очередная попытка любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности». Захарова добавила, что в своем «антироссийском порыве» Вильнюс готов отодвинуть интересы даже собственных граждан.