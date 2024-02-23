Захарова прокомментировала решение Литвы закрыть погранпункты для россиян

Власти Литвы намереваются с 1 марта закрыть на границе с Белоруссией пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас», а также запретить высадку и посадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай». Поезда РЖД при этом на протяжении нескольких лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории другой страны.

Захарова прокомментировала это решение и заявила, что оно никак не отразится на гражданах РФ, следующих в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу на железной дороге, так как высадка и посадка в таком случае проходят только в конечных пунктах следования.