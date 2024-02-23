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МИД России: Украина стала орудием Запада для разрушения СНГ

Украина стала орудием Запада для разрушения Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства иностранных дел России.

МИД России: Украина стала орудием Запада для разрушения СНГ
© РИА Новости

"Сегодняшняя Украина - лишь орудие в руках США и их союзников по НАТО, долгосрочная цель которых - слом архитектуры безопасности на постсоветском пространстве и в Евразии в целом", - заявили в МИД России.

Обращение было опубликовано к годовщине "евромайдана", который произошел в 2014 году. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20 заявил, что американские власти ведут против России не только гибридную войну, но и прямую.

Дипломат отметил, что добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против России, которая уже переходит в практическую область.

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