МИД России: Украина стала орудием Запада для разрушения СНГ
Украина стала орудием Запада для разрушения Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства иностранных дел России.
Обращение было опубликовано к годовщине "евромайдана", который произошел в 2014 году. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20 заявил, что американские власти ведут против России не только гибридную войну, но и прямую.
Дипломат отметил, что добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против России, которая уже переходит в практическую область.
Газета.Ru: главные новости