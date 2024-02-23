Шойгу поздравил военных, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества

Россия принимает комплексные меры по поддержанию высокой боевой готовности воинских частей и оснащению войск современной военной техникой. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества.

"Своей беспримерной стойкостью и решительностью, верностью долгу и ежедневными подвигами военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцы шаг за шагом приближают победу России. В свою очередь государство принимает комплексные меры по поддержанию высокой боевой готовности соединений и воинских частей, системному совершенствованию боевой учебы, оснащению войск современным вооружением и военной техникой, реализует программы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ.

По словам Шойгу, в ходе проведения спецоперации российские военнослужащие "действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства".