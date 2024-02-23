Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

С Днем защитника Отечества поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, президент России Владимир Путин. Он указал, что этот праздник давно стал народным и отмечается во всех регионах страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение президента по случаю торжества.

«Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества», — заявил глава российского государства.

Путин добавил, что этот праздник — один из самых почитаемых в России, его отмечают «в каждом городе или селе». К военнослужащим и всем, кто защищает родину, ее интересы, безопасность граждан, а также суверенитет и независимость России относятся с огромным уважением, подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, защищая РФ, а потому являются подлинными народными героями.

«Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы — наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — заверил он.