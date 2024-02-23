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Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

С Днем защитника Отечества поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, президент России Владимир Путин. Он указал, что этот праздник давно стал народным и отмечается во всех регионах страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение президента по случаю торжества.

Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества
© РИА Новости

«Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества», — заявил глава российского государства.

Путин добавил, что этот праздник — один из самых почитаемых в России, его отмечают «в каждом городе или селе». К военнослужащим и всем, кто защищает родину, ее интересы, безопасность граждан, а также суверенитет и независимость России относятся с огромным уважением, подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, защищая РФ, а потому являются подлинными народными героями.

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«Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы — наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — заверил он.

Глава государства также поблагодарил солдат за исполнение воинского долга и честное служение родной стране.

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