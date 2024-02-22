Сенатор Джабаров считает преждевременным говорить о развале США

Кризис в СССР, который привел к распаду страны, и ситуация в нынешних США — «это совершенно разные ситуации». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Ранее в интервью российским СМИ зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что на месте США может возникнуть новое государство из-за ценностного раскола между сторонниками Демократической и Республиканской партий. При этом он уточнил, что России важна спокойная ситуация в США, а не гражданская война, потому что Америка является важнейшим мировым игроком.

Отвечая на вопрос «Парламентской газеты», насколько сегодня реален сценарий, согласно которому Штаты ждет распад на республики, аналогичный тому, что в свое время пережил СССР, Джабаров заметил, что «это совершенно разные ситуации».

«В развале СССР были очень заинтересованы на Западе, к нему нас подталкивали. А нынешние США, которые хоть и являются формально конфедерацией, очень сильно держит от распада доллар, общая финансовая система. Поэтому говорить сегодня о развале США, на мой взгляд, слишком рано», — заметил сенатор.