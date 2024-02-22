Джабаров предложил пересмотреть соглашения РФ с недружественными странами

Решение Госдумы денонсировать соглашение с правительством Великобритании, позволяющее англичанам ловить рыбу в Баренцевом море, «абсолютно справедливо» и дает повод по-другому посмотреть на другие подобные договоренности с недружественными России странами. Об этом «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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21 февраля Госдума денонсировала соглашение с правительством Британии о рыболовстве, подписанное еще в советский период (25 мая 1956 года) — 21 февраля депутаты приняли соответствующий законопроект, подготовленный Правительством России. Соглашение давало британцам право заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, а именно вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев. Причем британским рыбакам такая льгота предоставлялась в одностороннем порядке — в ответ Лондон никаких «морских» преференций Москве не давал.

По данным Комитета Госдумы по международным делам, только за 2023 год году в соответствии с этим соглашением англичанами было выловлено более полумиллиона тонн рыбы у российских берегов. Между тем, Лондон в марте 2022 года решил прекратить режим «наибольшего благоприятствования» в двусторонней торговле с Россией. Только за прошлый 2023 год англичане выловили 566 тысяч тонн трески и пикши.

Решение Госдумы абсолютно справедливо, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, «не понятно почему так долго терпели», что британцы, по сути, пользовались принадлежащим России ресурсами, да еще и в льготном режиме.

Но есть и другие договоренности, которые сейчас, считает сенатор, можно пересмотреть.

«Разве Япония, которая активно участвует в антироссийских санкциях, не вылавливают рыбу или краба на нашем Дальнем Востоке? Вылавливает, и в огромных количествах! И борьба Токио за острова Курильской гряды велась во многом для того, чтобы отсечь Россию от тех мест, где японцы осуществляют вылов огромного количества биоресурсов. А они должны платить за них, причем платить много», — считает Джабаров.

По его словам, сегодня пришло время проанализировать все имеющиеся соглашения с недружественными странами, чтобы избежать ситуаций, когда Россию «пытаются укусить, а в ответ получают от нас свежую рыбу к столу».