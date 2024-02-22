Захарова высказалась о решении властей Риги о переименовании улиц

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение городских депутатов Риги переименовать улицы, названные в честь русских писателей и ученых. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства», — сказала она.

Кроме того, такое решение навредит только местным жителям, но не самим писателям, заявила представитель ведомства.

Ранее стало известно, что депутаты Риги предложили переименовать Пушкинский лицей из-за ассоциации с Российской империей и дать ему название Саркандаугавского лицея. Они объяснили, что сохранение нынешнего названия «дает неправильный сигнал» латвийцам и всему остальному миру.