Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черной дыре

Деньги, выделенные Чувашии, не исчезают «в черную дыру», а действительно идут на реализацию задуманных проектов. Такое приятное наблюдение отметил для себя президент России Владимир Путин.

«Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты», — передает слова Путина РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

Президент России посетил чувашский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и строящийся культурный центр. Местный ФАП — скромное здание, которое действительно меняет жизнь сотрудников и пациентов, отметил Путин, а вот культурному центру еще только предстоит показать себя. Торжественное открытие культурного центра запланировано на 8 марта.