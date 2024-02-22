Посол России оценил курс Армении на диверсификацию

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении воспринимаются как дистанцирование от России.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в России понимают, какое давление Запад оказывает на Армению, чтобы решить в регионе свои геополитические задачи, связанные с Москвой.

«Есть определённая обеспокоенность, поскольку подчас курс на диверсификацию невольно воспринимается как в значительной степени дистанцирование от России», — отметил Копыркин.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.