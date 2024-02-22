Лавров: попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 провалились

Попытки Запада «украинизировать» повестку в G20 не были поддержаны большинством стран глобального Юга и провалились, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД Группы двадцати. RT на русском

«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров Группы двадцати увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение России и всячески украинизировать повестку дня — эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга не поддерживаются», — сказал дипломат. Lenta.ru