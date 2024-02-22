Путин назвал причины снижения рождаемости в России

Россия сталкивается со снижением рождаемости и иногда причиной этого становится рост благосостояния. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Газета.Ru

Путин обратил внимание главы Татарстана Рустама Минниханова на «определенное снижение рождаемости» в регионе с 2019 года. «Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией, – отметил президент. – Он связан с множеством факторов, <…> с образом жизни и уровнем благосостояния». Деловая газета "Взгляд"