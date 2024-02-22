Путин назвал причины снижения рождаемости в России

Россия сталкивается со снижением рождаемости и иногда причиной этого становится рост благосостояния. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Газета.Ru
Путин обратил внимание главы Татарстана Рустама Минниханова на «определенное снижение рождаемости» в регионе с 2019 года. «Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией, – отметил президент. – Он связан с множеством факторов, <…> с образом жизни и уровнем благосостояния». Деловая газета "Взгляд"
"По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки - образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается - и Татарстан не исключение", - сказал Путин. "Это не связано с особыми событиями в мире, в нашей стране, - уточнил президент РФ. - 2019 год - стабильное все было развитие такое. Правда там потом пандемия, конечно". ТАСС