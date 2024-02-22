Медведев призвал ужесточить контроль над мигрантами-преступниками

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у мигрантов, совершивших преступления в России, не должно быть шанса на возвращение в страну. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, отрывок беседы опубликовало ТАСС.

Медведев назвал миграционную проблему сложной и упомянул США и Европу, где «все крайне непросто»

Он подчеркнул, что власти должны этой проблемой заниматься.

«Коротко скажу так: те, кто совершают преступления на территории России, из мигрантов, подлежат жесткой уголовной ответственности. В этом никаких сомнений быть не может», - сказал Медведев.

Он отметил, что законопослушные мигранты, участвующие в экономических отношениях, могут «приезжать и работать», так как без этого источника трудовых ресурсов «очень часто не прожить».

«Что нужно сделать, и это, наверное, главное - поставить все под контроль. А это можно сделать за счет цифровых сервисов, которые сейчас активно внедряются. Такая задача сейчас поставлена», - подчеркнул Медведев.

Он рассказал, что некоторые мигранты, которым ранее запретили въезд, могут вновь попасть в Россию под другими фамилиями.

«Универсальная база с элементами биометрической информации <…> позволит поставить это под контроль. <…> Те, кому сказали в какой-то момент «до свидания», возвращаться уже не должны», - заключил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, что на российском рынке труда не хватает 2,5 миллиона человек. Он заявил о планах многое изменить в сфере трудовой миграции. По словам Путина, работать планируется «с теми людьми, которые хотят приехать, еще в тех странах, откуда они хотят приехать».