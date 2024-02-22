Медведев оценил вероятность обособления России от мирового интернета

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность того, что Россия может обособиться от мирового интернета. На эту тему он высказался на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

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Медведев заявил, что России не нужно отгораживаться от внешнего интернета.

«Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес, это надо понимать», — пояснил зампред Совбеза РФ.

Вместе с тем он назвал важнейшей задачей защиту российских критических технологий и элементов критической информационной инфраструктуры.

«Вы знаете, я возглавляю комиссию по цифровому суверенитету, по критическим информационным технологиям. Есть задача до 2025 года вообще перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы», — подчеркнул Медведев. Он назвал эту цель непростой.