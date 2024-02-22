"Какой-то бдительный человек уже позвонил, там вот машина с русскими номерами едет с нарушением правил дорожного движения. Но он был прав. Это мы были не правы", - подчеркнул зампред СБ России.



"Не каждое сообщение в правоохранительные органы или в спецслужбы является морально осуждаемым поступком, - уверен Медведев. - Реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жестких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит".



"Кстати, здесь мы далеко не впереди планеты всей. Посмотрите, какое количество сообщений, сигналов каждый день происходит в Соединенных Штатах Америки, в Европе, - добавил зампред СБ. - Я был когда-то поражен".