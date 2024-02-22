Медведев осудил реакцию жены Навального на его смерть

Реакция жены Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии на его смерть создала впечатление, что она ждала этого. Такое мнение на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру», выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что такие трагические события, как смерть, «рождают очень разные эмоции». В этой связи он обратил внимание на «улыбающееся, счастливое» лицо Юлии после появления информации о смерти Алексея. Медведев осудил такую реакцию, посчитав, что «она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь».

«И она об этом уже сказала. Но это все печально, мне кажется, совсем печально», — заявил Медведев.