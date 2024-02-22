Медведев дал совет Боррелю

Медведев посоветовал Боррелю к земле готовиться, а не санкции вводить
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для него удивительно желание Запада называть новые санкционные пакеты именем Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов), хотя у них еще даже нет данных о том, что произошло с умершим заключенным.
Такое поведение, по мнению замглавы Совбеза, уже давно превратилось в политическую программу и пропаганду.
Некоторым западным чиновникам, уверен Медведев, вообще об этом не стоило бы рассуждать. В пример он привел еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля: "Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст".