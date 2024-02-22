Медведев дал совет Боррелю

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для него удивительно желание Запада называть новые санкционные пакеты именем Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов), хотя у них еще даже нет данных о том, что произошло с умершим заключенным.

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Такое поведение, по мнению замглавы Совбеза, уже давно превратилось в политическую программу и пропаганду.