Медведев резко высказался о фон дер Ляйен

«Образ президента (США. – прим. ред.), которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип (в фильме «Не смотрите наверх». — прим. ред.). Миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей», — сказал Медведев.