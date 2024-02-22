Медведев назвал худший вариант завершения конфликта с Западом

Сценарий, в котором Россия и коллективный Запад начнут взаимный обстрел ядерными бомбами, вполне реален. Страны должны делать все, чтобы этого не произошло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Ura.Ru
«Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — сказал политик. Lenta.ru
В частности, Медведвев указал на риски, связанные с поставками киевскому режиму самолетов F-16. «Летать им пока особо из Украины неоткуда, и возьмет какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО — что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться», — указал зампред Совбеза России. RT на русском