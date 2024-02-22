Медведев назвал худший вариант завершения конфликта с Западом

Сценарий, в котором Россия и коллективный Запад начнут взаимный обстрел ядерными бомбами, вполне реален. Страны должны делать все, чтобы этого не произошло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев . Ura.Ru

«Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — сказал политик. Lenta.ru

В частности, Медведвев указал на риски, связанные с поставками киевскому режиму самолетов F-16. «Летать им пока особо из Украины неоткуда, и возьмет какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО — что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться», — указал зампред Совбеза России. RT на русском