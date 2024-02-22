Медведев: попытки отнять у РФ новые регионы приведут к третьей мировой

"Это что значит - "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в Конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", - подчеркнул Медведев.