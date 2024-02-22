Песков заявил о давлении на СМИ со стороны западных властей

На Западе СМИ подвергаются сильному давлению со стороны властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

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«В некоторых государствах, как нам известно, в том числе в западных странах, СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран», — рассказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что западные журналисты «гонятся за жареной информацией и не проверяют факты». По его словам, издания становятся жертвой действий властей, которые используют их, чтобы доносить ложную информацию. Песков добавил, что такая ситуация «ничего, кроме сожаления, не вызывает».

В том же интервью пресс-секретарь российского президента заявил, что в СМИ должны работать патриоты своих стран. По словам Пескова, такое «есть далеко не везде».