Володин: Украина может перестать существовать как государство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что только 10% европейцев верят в победу Украины над Россией. Прозрение наступает, отметил спикер в комментарии RT.
Такой низкий показатель веры в победу Украины следует из опроса компаний Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям. Год назад такого мнения придерживались 61% граждан ЕС.
Володин сделал вывод, что зомбирование населения Евросоюза со стороны США теряет эффективность. Простые граждане видят, что их уровень жизни падает, ведь за их счет финансируют киевский режим.
"Россия - ядерная держава, над нами невозможно взять верх, - подчеркнул спикер. - Более того, наша страна обладает такими технологиями, которых нет у других".
Володин высказал надежду, что до применения ядерного оружия не дойдет, ведь это будет конец всему.
"Завалив Украину боеприпасами, оружием, техникой, Вашингтон и Брюссель не добьются успеха. Добьются одного: уничтожат все ее население", - предупредил Володин.
Он напомнил о последствиях потери суверенитета для граждан Украины.
"При таком дальнейшем развитии событий Украина может перестать существовать как государство", - заявил председатель ГД.