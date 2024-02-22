Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что только 10% европейцев верят в победу Украины над Россией. Прозрение наступает, отметил спикер в комментарии RT.

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Такой низкий показатель веры в победу Украины следует из опроса компаний Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям. Год назад такого мнения придерживались 61% граждан ЕС.

Володин сделал вывод, что зомбирование населения Евросоюза со стороны США теряет эффективность. Простые граждане видят, что их уровень жизни падает, ведь за их счет финансируют киевский режим.

"Россия - ядерная держава, над нами невозможно взять верх, - подчеркнул спикер. - Более того, наша страна обладает такими технологиями, которых нет у других".

Володин высказал надежду, что до применения ядерного оружия не дойдет, ведь это будет конец всему.

"Завалив Украину боеприпасами, оружием, техникой, Вашингтон и Брюссель не добьются успеха. Добьются одного: уничтожат все ее население", - предупредил Володин.

Он напомнил о последствиях потери суверенитета для граждан Украины.