Медведев заявил, что украинцы и русские - один народ

"Я исхожу из того, что в целом русские и украинцы - это один народ. Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. Это один народ", - сказал замглавы СБ РФ .

"Но это тем не менее не означает, что это разные народы. Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события", - отметил Медведев.

Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия "была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран". При этом Медведев подчеркнул, что позднее "в состав Украины действительно были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России, это правда". Говоря об этих регионах Западной Украины, он отметил, что "там и настроения другие, и подходы другие, и они все время смотрели в определенном направлении".