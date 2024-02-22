Песков назвал должность пресс-секретаря Путина особой удачей

"Работа очень интересная, потому что она имеет отношение непосредственно к информации, а информация - это, с одной стороны, самое опасное, с другой стороны, самое нужное, с третьей стороны, самое быстрое, с четвертой стороны, самое дорогое, что у нас есть. И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей", - перечислил он.