Володин объяснил решение лишить Британию рыболовства в Баренцевом море

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что российские рыбаки теперь смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море и она станет доступнее для граждан РФ.

Комментируя выход России из договора 1956 года, разрешающего британским судам заниматься рыбным промыслом в территориальных водах СССР и позднее РФ, Володин отметил, что данное соглашение ничего не приносило России.

"Когда Никита Хрущев принимал его в 1956 году, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами", - написал председатель ГД.

По его словам, только за 2023 год британцы выловили 566 тысяч тонн трески и пикши, что для них - 40% "рыбного меню".

"Вместе с этим объявляют нам почти 2000 санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, — можем", - написал Володин.

Он подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина расторгнуть действовавший 68 лет договор депутаты Госдумы поддержали единогласно.