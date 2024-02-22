В России заподозрили Запад в разработке уголовных приемом отъема суверенных активов

Запад вынашивает уголовные приемы по отъему суверенных активов и частной собственности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.