Медведев предположил, что Россия должна будет дойти до Киева

Нашей стране, указал он, нужно полностью обеспечить собственные интересы. Это означает выполнение задач, обозначенных президентом, и создание необходимого защитного кордона, который будет страховать от нападений на российские земли - не только от обстрелов, но и от активных наступательных операций.

"Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - заявил политик.

Одна из причин заключается в том, что Киев - это русский город, и оттуда исходит угроза существованию России. Причем угроза эта, заметил замглавы Совбеза, интернациональная. В Киеве сидят марионетки, у которых нет "ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей", а управляет ими интернациональная бригада противников России во главе с США, объяснил Медведев.