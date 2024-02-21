Токаев: Россия под руководством Путина достигает значительных успехов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Казани со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы казахстанский лидер отметил, что сомнений в конечном результате на грядущих российских выборах нет. По его словам, Россия под руководством Путина достигает значительных успехов.

— Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает заметных впечатляющих успехов, по сути дела, вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня, — заявил Токаев, слова которого передает ТАСС.

8 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил об участии в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На следующий день первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил о начале формирования необходимой по закону группы избирателей.