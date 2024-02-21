Гарантии без гарантий: Захарова о соглашениях Киева с Парижем и Берлином

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соглашениях, заключенных Украиной с Германией и Францией, не идет речь о реальных гарантиях безопасности. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

В феврале 2024 года Владимир Зеленский встретился с главами Германии и Франции. На встречах были подписаны соглашения, в которых идет речь о военной и экономической помощи Украине, а также о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Париж пообещал Киеву до трех миллиардов евро помощи в этом году, Берлин - семь миллиардов.

В январе Украина заключила аналогичное соглашение с Великобританией.

Ни одна из трех стран, подписавших договор с Украиной, не взяла на себя обязательства вступить в конфликт на стороне Киева.

«На прошлой неделе Зеленский, традиционно гастролируя по европейским столицам с протянутой рукой, подписал «соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности» с Германией и Францией». <…> Данные соглашения на Украине уже окрестили «гарантиями безопасности», хотя о «гарантиях» во всех трех документах нет и речи», - так прокомментировала это Захарова.

Она добавила, что в документах лишь констатируется помощь, которую страны уже оказывают Украине.

«Ничего сверх этого Киеву никто не обещает. Цена западных «гарантий» в отношении Украины хорошо известна. В феврале 2014 г. Берлин, Париж и Варшава «гарантировали» выполнение соглашения В. Януковича и оппозиции, но ничего не сделали для его реализации», - подчеркнула Захарова.