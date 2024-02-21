Британским властям не терпится вновь повысить планку конфликта на Украине, усилить его эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь «коалиции дронов». Газета.Ru

"19 февраля стало известно, что силами российских ПВО под Новоазовском (ДНР) был приземлен реактивный дальнобойный британский дрон Banshee Jet 80+. На берегах Темзы открыто подталкивают украинских неонацистов к ударам по объектам в глубине российской территории. Однако какие бы иезуитские планы ни строили на Альбионе, ничего у них не получится. Наши вооруженные силы дадут им адекватный ответ", - подчеркнула дипломат. ТАСС