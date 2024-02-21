МИД: неонацисты торгуют документами погибших российских военных

"Глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, - паспорта и военные билеты. Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным", - указала Захарова.