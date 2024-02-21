Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало бурю эмоций в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Интервью Путина Карлсону произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось», — передает слова Полянского RTVI.

Он добавил, что все задают вопросы о нем, даже технический персонал ООН. Они выражают восхищение и говорят, что никогда раньше не слышали такого. Полянский отмечает, что западные коллеги не видят в этом ничего особенного, но остальные страны понимают его важность.

Западный мир создал пузырь лжи, из которого сложно прорваться. В этом контексте альтернативные источники информации, такие как социальные сети и журналисты, как Такер Карлсон, проникают сквозь эту защиту. Интервью продолжает обсуждаться и вызывать удивление в ООН. Полянский считает, что мы еще увидим его последствия. Он отмечает также удивление от того, что президент способен вести двухчасовую дискуссию «в прямом эфире, без перезаписи и без бумажек, с фактами и цифрами на руках».