$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Постпредство при ООН: именно Запад, а не Россия находится в изоляции

Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в настоящий момент именно Запад, а не Россия находится в изоляции.

Постпредство при ООН: именно Запад, а не Россия находится в изоляции
© РИА Новости

Об этом он сказал в интервью RTVI.

Дипломат подчеркнул, что Россия не чувствует себя изолированной.

«Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства Глобального Юга», — отметил Полянский.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.

Политика
Дмитрий Полянский
Сергей Лавров
Владимир Путин
МИД России
ООН
Россия