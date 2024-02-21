Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, несмотря на объявленные антироссийские санкции, британцы продолжали ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.