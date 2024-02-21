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Володин: Путин вернул России рыбу, которую ели англичане 68 лет

Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента, сообщает агентство «Прайм».

Володин: Путин вернул России рыбу, которую ели англичане 68 лет
© РИА Новости

По его словам, несмотря на объявленные антироссийские санкции, британцы продолжали ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

«Вот теперь пускай худеют», - подчеркнул Володин.

Ранее Госдума лишила Британию права добывать рыбу в российской части Баренцева моря, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политика
Вячеслав Володин
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