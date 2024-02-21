Лавров рассказал, кем США считают Россию

США рассматривают Россию как противника и угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете O Globo.

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По его словам, предыдущий президент Штатов Дональд Трамп ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений. Поэтому в РФ не питают иллюзий, не ожидают, что антироссийский курс США в перспективе изменится, отметил Лавров. При этом он заверил, что в России готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ.

До этого Лавров сообщал, что после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что общество в США жило в полной информационной блокаде. По его словам, в американском обществе случилось «прозрение» после публикации интервью с российским лидером.

Также министр отмечал, что государства Запада стремятся лишить РФ ее роли на международной политической арене. При этом он обратил внимание, что эта роль положена стране по праву.