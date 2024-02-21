Лавров: Киев и Запад не желают политического урегулирования на Украине

Киев и западные страны не демонстрируют воли к политическому урегулированию на Украине, поэтому у России нет выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию (СВО) до достижения ее целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.