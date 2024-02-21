В МИД РФ рассказали, как Запад видит выход из конфликта на Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны Запада рассматривают выход из конфликта на Украине только через призму войны. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия «до победного конца», — отметил дипломат.

Он также напомнил о запрете на переговоры с Россией, введенном президентом Украины Владимиром Зеленским. В это же время страны НАТО продолжают накачивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, и мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты.