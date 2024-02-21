Политолог раскрыл стратегический смысл интервью Путина Карлсону

«Для меня там не ключевых моментов нет. Ключевым моментом является сам факт интервью. Это политический ход, предпринятый в рамках реализующейся уже более двух десятилетий стратегии России, направленной на восстановление её статуса сверхдержавы», – резюмировал политолог.