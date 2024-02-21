Политолог раскрыл стратегический смысл интервью Путина Карлсону

«Огромное стратегическое значение»: Ищенко об интервью Путина Карлсону
Известный политолог, публицист и историк, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко рассказал, что означает для будущего России интервью президента РФ Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
В интервью «Военному делу» он, в частности, отметил, что эта беседа рассчитана на большую стратегическую глубину.
При этом он считает, что на политическую обстановку на Западе данное интервью никак не повлияет.
«Оно является обоснованием будущих российских претензий при окончательном урегулировании отношений, до которого пока далеко, – пояснил эксперт. – Не менее года, а в худшем случае и гораздо дольше».
Также Ищенко отметил, что интервью ориентировано на западную публику.
«Для меня там не ключевых моментов нет. Ключевым моментом является сам факт интервью. Это политический ход, предпринятый в рамках реализующейся уже более двух десятилетий стратегии России, направленной на восстановление её статуса сверхдержавы», – резюмировал политолог.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Ищенко ценил шансы Запада на победу в возможной войне с Россией.