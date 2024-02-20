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Российское посольство предостерегло граждан об опасности отдыха в Абхазии

В МИД России предупредили об опасности отдыха в Абхазии и на Шри-Ланке. В этих странах неоднократно отмечались случаи нападения на наших туристов, которые оставались безнаказанными.

Российское посольство предостерегло граждан об опасности отдыха в Абхазии
© РИА Новости

Так 2 февраля стало известно об освобождении из абхазской тюрьмы местного жителя Эдгара Абухба, который в 2019 году избил, ограбил и изнасиловал российскую туристку.

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Абхазское правосудие весьма снисходительно отнеслось к преступнику и смягчил ему приговор, выпустив из тюрьмы. В российском МИД отметили весьма снисходительное отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания.

Также, на Шри-Ланке туристки из России пожаловались на домогательства со стороны работника отеля Surf Beach Hotel. Россиянин, проживающий в Шри-Ланке заступился за них, но подвергся нападению работника.

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