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Путин заявил, что Россия всегда была за переговоры по Украине

Москва никогда не прерывала диалог по Украине и стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
© РИА Новости

«Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления», - сказал глава государства.

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Путин обвинил в срыве диалога Киев. По его словам, Украина прервала переговоры по указанию США и Великобритании. Как пишет агентство Bloomberg, экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах будет подталкивать Украину к переговорам с Россией, отмечает «Радиоточка НСН».

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