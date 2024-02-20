В Кремле ответили на вопрос о месте оглашения Путиным послания парламенту

Место, где президент России Владимир Путин будет оглашать послание Федеральному Собранию, определено, о нем своевременно сообщат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Особенности формата — пока о них преждевременно говорить, подготовка послания продолжается. Место понятно, мы его сообщим в установленные сроки», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в Кремле не планируют анонсировать темы послания Путина Президент ежедневно контактирует с членами парламента по разным вопросам, добавил Песков, подчеркнув, что после послания главы государства митинга-концерта не планируется.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что на оглашении послания будут присутствовать участники СВО. Он не привел других деталей о грядущем мероприятии.